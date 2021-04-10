Аннотация
Фоторепортаж из отдалённого посёлка.
Алексей Колчин,
10 апреля 2021, 11:50 — REGNUM На отдалённых территориях Свердловской области началась перепись населения. Регион является одним из первых в России, где переписчики приступили к работе.
Общение происходит во дворе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Одним из таких мест стал посёлок Островное Берёзовского городского округа. Здесь 8 апреля начала работу переписчица Анна Мамылина. Всего же труднодоступные и отдалённые населенные пункты находятся в девяти муниципальных образованиях Свердловской области. Большинство из них — на севере региона.
Поселок Островное Березовского городского округа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик Анна идет по адресам жителей поселка Островное
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик Анна идет по адресам жителей поселка Островное
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик Анна идет по адресам жителей поселка Островное
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик Анна пробирается среди луж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единственный переписчик в поселке Анна Мамылина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик Анна собирает сведения у одного из жителей поселка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Данные заносятся в планшет
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик в доме у одного из жителей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик работает с планшетом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Общение происходит в домашнем уюте
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жительница поселка Островное участвует в переписи населения
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жительница поселка провожает переписчика
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчица Анна проходит по улицам поселка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последствия весны в поселке Островное
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик идет до следующего адреса
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Анна соблюдает меры предосторожности
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчика встречают по следующему адресу
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик в поселке Островное
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Переписчик Анна докладывает обстановку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В поселке Островное Березовского городского округа
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Один из домов поселка
Алексей Колчин © ИА REGNUM