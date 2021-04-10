10 апреля 2021 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 11:50 — REGNUM На отдалённых территориях Свердловской области началась перепись населения. Регион является одним из первых в России, где переписчики приступили к работе.

Общение происходит во дворе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Одним из таких мест стал посёлок Островное Берёзовского городского округа. Здесь 8 апреля начала работу переписчица Анна Мамылина. Всего же труднодоступные и отдалённые населенные пункты находятся в девяти муниципальных образованиях Свердловской области. Большинство из них — на севере региона.

Поселок Островное Березовского городского округа Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик Анна идет по адресам жителей поселка Островное Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик Анна идет по адресам жителей поселка Островное Алексей Колчин © ИА REGNUM Переписчик Анна идет по адресам жителей поселка Островное Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик Анна пробирается среди луж Алексей Колчин © ИА REGNUM Единственный переписчик в поселке Анна Мамылина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик Анна собирает сведения у одного из жителей поселка Алексей Колчин © ИА REGNUM Данные заносятся в планшет Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик в доме у одного из жителей Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик работает с планшетом Алексей Колчин © ИА REGNUM

Общение происходит в домашнем уюте Алексей Колчин © ИА REGNUM Жительница поселка Островное участвует в переписи населения Алексей Колчин © ИА REGNUM

Жительница поселка провожает переписчика Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчица Анна проходит по улицам поселка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Последствия весны в поселке Островное Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик идет до следующего адреса Алексей Колчин © ИА REGNUM Анна соблюдает меры предосторожности Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчика встречают по следующему адресу Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик в поселке Островное Алексей Колчин © ИА REGNUM

Переписчик Анна докладывает обстановку Алексей Колчин © ИА REGNUM