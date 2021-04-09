Москва, , 15:40 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в ближайшее время встретится с руководством головного офиса Google, чтобы потребовать от площадки соблюдения российского законодательства, заявил журналистам в пятницу, 9 апреля, глава комиссии Василий Пискарев.

«Мы и с другими площадками планируем провести встречи. Скоро у нас будет аналогичная встреча с руководством Google. Мы собрали материалы, по которым у нас тоже есть основания, чтобы провести с ними аналогичный диалог и потребовать соблюдения законов», — цитирует слова депутата Госдумы «Интерфакс.

Парламентарий подчеркнул, что в предстоящем обсуждении примут участие представители головного офиса Google.

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