Москва, 9 апреля 2021, 15:40 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в ближайшее время встретится с руководством головного офиса Google, чтобы потребовать от площадки соблюдения российского законодательства, заявил журналистам в пятницу, 9 апреля, глава комиссии Василий Пискарев.
Парламентарий подчеркнул, что в предстоящем обсуждении примут участие представители головного офиса Google.
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