Джакарта, , 15:39 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привили 9 784 278 человек, сообщает Antara.

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За сутки прививку от коронавируса сделали 474 469 человек. Общее количество людей, завершивших вакцинацию от COVID-19, достигло 4 943 231.

Правительство Индонезии также нацелено на вакцинацию 40 349 049 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте выявили наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки.

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