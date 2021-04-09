Москва, , 15:50 — REGNUM Дополнительные экспертизы, в том числе автотехническую, назначила полиция в связи с уголовным делом о массовом ДТП против блогера Эдварда Била. Об этом начальник следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев сообщил 9 апреля журналистам.

Яковлев отметил, что блогер не отрицает свою вину в том, что управлял машиной, и готов возместить причинённый ущерб. В рамках следствия назначены необходимые экспертизы, по их итогам Билу предъявят обвинение в окончательной редакции.

По результатам автотехнической экспертизы, добавил он, будет установлена степень виновности блогера. Эксперты выяснят, какие пункты Правил дорожного движения он нарушил, что привело к таким тяжёлым последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, против 25-летнего пранкера и блогера Эдварда Била возбудили дело о нарушении правил дорожного движения по статье 264 УК РФ. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, итогом стало столкновение пяти машин.

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