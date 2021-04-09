Таллин, , 15:38 — REGNUM Первые 5400 работников предприятий Эстонии, пострадавших от эпидемии коронавируса и введенных для борьбы с ним ограничений, уже получили компенсацию по заработной плате.

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Об этом сообщила Касса по безработице Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Средний размер выплат на одного человека составил 670 евро. В ходе рассмотрения поступивших заявлений были удовлетворены ходатайства 276 работодателей.

В кассе напомнили, что прием заявлений в электронной среде начался с 1 апреля. Заявления рассматриваются по мере поступления, после чего выплачиваются компенсации. Подробности о компенсации заработной платы и оформлении заявления можно узнать на сайте Кассы по безработице в интернете.