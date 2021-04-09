Симферополь, , 15:38 — REGNUM Под арест отправлен второй подозреваемый по делу о подготовке террористического акта в столице республики Крым по решению Киевского районного суда Симферополя 9 апреля, сообщили в пресс-службе суда. Под стражей фигурант пробудет как минимум до 8 июня 2021 года.

«В закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство старшего следователя-криминалиста следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина О., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 223.1 УК Российской Федерации («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)», — сообщили в суде.

В суде также уточнили, что, по данным следствия, фигурант дела в интернете разместил три видеозаписи, которые содержали пропаганду терроризма, разместил на своей личной странице социальной сети фотоизображение руководителя террористической группировки, структурно входящей в террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также ему вменяют изготовление взрывного устройства осколочного действия электрического типа с поражающими элементами в металлических шариков и осколков стекла.

«О. подозревается в совершении двух тяжких преступлений против общественной безопасности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет», — уточнили в суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Симферополе двух сторонников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших террористическую атаку на одно из образовательных учреждений Симферополя.

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