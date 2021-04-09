Варшава, , 15:35 — REGNUM Правительство Польши выделило дополнительные 2 миллиона злотых (521 тысячу долларов США) польскому Институту Polonika, который занимается реставрацией и восстановлением польских памятников в зарубежных странах. Об этом, как сообщает Polskie Radio, рассказала 9 апреля директор учреждения Магдалена Гутовская журналистам.

«Изначально наш бюджет на 2021 год составлял 8,4 миллионов злотых (2,2 миллиона долларов США), теперь же, после дополнительной помощи правительства, около 10,4 миллионов злотых (2,7 миллиона долларов США). Это очень важно, потому что в текущем году у нас появилось много новых проектов, над которыми мы планируем начать работу», — отметила она.

Гутовская также раскрыла, что в настоящее время Институт планирует восстановить памятники на польских могилах, которые находятся на кладбище в Монморанси под Парижем. Там похоронены польские политики, общественные деятели, ученые и деятели культуры.

«В последние несколько лет нам во Франции удалось отремонтировать памятники на могилах семьи Маковских, Ольги Базнанской, Бронислава Пилсудского, Елены и Альфреда Подеревских и других. Стоит отметить, что во время работ на могиле Подеревского удалось спасти куст розы, который растет поблизости. Выдающийся пианист Игнатий Ян Подеревский привез это растение из дома своей семьи и посадил его после смерти своего сына Альфреда», — сообщила директор Института Polonika.

Гутовская добавила, что помимо французского направления, организация планирует заняться рядом проектов в США, Украине, Литве, Латвии, Молдавия, Грузии и Замбии.