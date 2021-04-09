Москва, , 15:34 — REGNUM TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями в области выявления незаконного контента, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«В январе-феврале на цифровой площадке TikTok было размещено более тысячи незаконных контентов. Первое — это вовлечение подростков в незаконные протестные акции, вовлечение подростков в неповиновение и насилие в отношении сотрудников правопорядка и, что самое печальное или самое вызывавшее возмущение, — это вовлечение подростков в суицид: таких было выявлено более 250 контентов, которые долгое время были в режиме работы. И было огромное количество обращений к этим контентам, в то время, когда у нас есть закон, который обязывает площадки выявлять вот такие незаконные контенты и самостоятельно их удалять или удалять по требованию Роскомнадзора», — цитирует слова депутата Госдумы РИА Новости.

«Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и руководство TikTok готово сотрудничать», — сказал Василий Пискарев после заседания комиссии с участием представителей компании.

Представители TikTok заявили, что незаконного контента слишком много и компания пытается бороться с ним всеми возможными способами, отметил депутат.