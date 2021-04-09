Париж, , 15:35 — REGNUM Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила свое решение баллотироваться в президенты Франции на выборах 2022 года. Она заявил об этом 9 апреля на пресс-конференции.

«Я снова буду кандидатом в президенты в 2022 году», — сказала Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что позиция Евросоюза, а также введенные им санкционные меры в отношении России являются исторической и геополитической ошибкой.