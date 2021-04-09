Москва, , 15:31 — REGNUM У России вызывает озабоченность активность украинских вооружённых сил в Донбассе. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Ситуация, конечно, напряжённая. И передислокация воинских соединений вооружённых сил Украины у наших границ, конечно, вызывает опасения. И на мой взгляд, из Кремля заявления пресс-секретаря президента абсолютно обоснованные. Исходят из той ситуации, которая сегодня происходит на юго-востоке Украины», — заявил Швыткин.

«Мы должны понимать, что это близко к границам нашей страны, во-первых. Во-вторых, что там проживает определённое число граждан России, которые получили соответствующие паспорта по упрощённой процедуре, и мы тоже не должны быть безучастными к этой ситуации», — указал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о том, что начало полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны Киева будет началом конца для Украины.

«Поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — указал Козак.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Украина превращается в «нестабильный регион».