Нерехта, Костромская область, , 17:25 — REGNUM В Костромской области в отношении чиновницы, посоветовавшей селянам меньше ездить на личных автомобилях в ответ на жалобу о плохой дороге, проведут проверку — передаёт ИА REGNUM.

Участок дороги в Нерехтском районе

«В отношении сотрудника, позволившего себе некорректное поведение, будет проведена служебная проверка. Если факты подтвердятся, чиновницу ждут серьёзные меры дисциплинарного характера», — сообщили корреспонденту информационного агентства в администрации Нерехты и Нерехтского района.

Напомним, за помощью к средствам массовой информации обратилась жительница деревни Пленино в Нерехтском районе Таисия Зорина. Женщина утверждает, что из-за размытой дороги в малочисленный населённый пункт не может проехать скорая помощь и экстренные службы.

Комментируя ситуацию заместитель председателя комитета строительства и инфраструктуры администрации Нерехты и Нерехтского района Юлия Крапивина сказала, что жители деревни сами ухудшают состояние грунтовой дороги, передвигаясь на ней на личных автомобилях.

На данный момент подъезд к деревне налажен лишь частично. Рабочие местного дорожно-эксплуатационного предприятия уложили на проблемном участке 214 тонн щебня, но из-за дождя работы пришлось приостановить. Администрация района обещает, что работы по приведению дороги в порядок будут продолжены. В случае «острой необходимости» жителям окажут помощь с доставкой продуктов и медицинской помощью.

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