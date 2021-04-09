Нур-Султан, 9 апреля 2021, 15:30 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству решить проблему некачественного ремонта дорог. Об этом глава государства написал 9 апреля на своей странице в Twitter.
Он отметил, что состояние дорог вызывает справедливое нарекание граждан республики. Их низкое качество требует постоянного ремонта, отметил президент.
«Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств», — сказал Токаев.
По данным World Economic Forum, Казахстан занял 93-е место в мире по качеству автомобильных дорог. Рейтинг на 2020 год состоит из 141 страны.