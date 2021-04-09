Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM В торговом центре «Фан-Фан» в Екатеринбурге уложили на пол посетителя без маски. Видео задержания сняли местные жители.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Как передаёт портал «Е1», мужчина отказывался надевать маску. Ему сделали замечание, после этого гражданин якобы стал буянить и стучать по витринам.

«Был вызван наряд Росгвардии, и его в наручниках увели», — сообщили изданию в торговом центре.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи задержания за отсутствие маски регулярно происходили в первые месяцы «масочного режима» в Свердловской области, сейчас же их стало гораздо меньше.

Читайте ранее в этом сюжете: В торговом центре Екатеринбурга от COVID-19 привили более 500 человек