Вашингтон, 9 апреля 2021, 15:28 — REGNUM Электронная переписка сотрудников Государственного департамента США вновь стала причиной пристального внимания со стороны федеральных органов страны. На этот раз Главное бюджетно-контрольное управление проводит широкомасштабную проверку того, каким образом в дипломатическом ведомстве США соблюдают правила обеспечения информационной безопасности. Об этом 8 апреля сообщало издание Politico.
Эта проверка началась на фоне недавнего инцидента, в рамках которого предположительно российские хакеры за последние несколько месяцев выкрали тысячи электронных писем.
Пользователи социальной сети Twitter, ничуть не усомнившись в стране происхождения предполагаемых хакеров, сразу нашли виновного в таком развитии событий. По мнению подавляющего большинства комментаторов, во взломе нужно искать либо некомпетентность, либо злой умысел прошлой администрации, которую возглавлял Дональд Трамп.
С такой возможностью в целом согласен пользователь Aaron Hughes, по словам которого бывшая администрация не особо беспокоилась насчет «российских взломов».
«Некомпетентность админа Трампа выходит на поверхность только сейчас», — написал он.
Нашлись и такие пользователи, которые предложили использовать злонамеренность, якобы исходящую из Москвы, ей же во вред.
Инцидент, по мнению ряда лиц, позволил по-новому посмотреть на скандал вокруг использования бывшем государственным секретарем США Хиллари Клинтон личного сервера для отправки сообщений — проступок, который мог стоить ей впоследствии президентского кресла.