Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Электронная переписка сотрудников Государственного департамента США вновь стала причиной пристального внимания со стороны федеральных органов страны. На этот раз Главное бюджетно-контрольное управление проводит широкомасштабную проверку того, каким образом в дипломатическом ведомстве США соблюдают правила обеспечения информационной безопасности. Об этом 8 апреля сообщало издание Politico.

Эта проверка началась на фоне недавнего инцидента, в рамках которого предположительно российские хакеры за последние несколько месяцев выкрали тысячи электронных писем.

Пользователи социальной сети Twitter, ничуть не усомнившись в стране происхождения предполагаемых хакеров, сразу нашли виновного в таком развитии событий. По мнению подавляющего большинства комментаторов, во взломе нужно искать либо некомпетентность, либо злой умысел прошлой администрации, которую возглавлял Дональд Трамп.

«Прошлая администрация, скорее всего, дала им пароль», — отметила Lisa.

«Есть ли еще назначенцы Трампа, работающие в Госдепартаменте? Это могло объяснить это», — предположил пользователь с ником DBJ.

С такой возможностью в целом согласен пользователь Aaron Hughes, по словам которого бывшая администрация не особо беспокоилась насчет «российских взломов».

«Некомпетентность админа Трампа выходит на поверхность только сейчас», — написал он.

«Вероятно, они в качестве паролей поставили себе MAGA2020, чтобы Трампу и Помпео было попроще», — предположил Willow, имея в виду английскую аббревиатуру «Сделаем Америку снова великой 2020».

Нашлись и такие пользователи, которые предложили использовать злонамеренность, якобы исходящую из Москвы, ей же во вред.

«Может ли так быть, им известно, что их взламывают, поэтому они намеренно скармливают России ложную информацию? Не можем же мы быть такими некомпетентными!» — выразил надежду пользователь Truth.

Инцидент, по мнению ряда лиц, позволил по-новому посмотреть на скандал вокруг использования бывшем государственным секретарем США Хиллари Клинтон личного сервера для отправки сообщений — проступок, который мог стоить ей впоследствии президентского кресла.

«Теперь нельзя винить Клинтон в том, что ей нужен был собственный сервер», — подчеркнул пользователь M & M Enterprises.