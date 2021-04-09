Мирослава Романенко, 9 апреля 2021, 19:05 — REGNUM 9 апреля социологическая группа «Рейтинг» (Украина) опубликовала результаты опроса, согласно которому 36% опрошенных граждан оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России на Украину как высокую, 31% — как среднюю, 15% — как низкую, 12% — говорят, что угрозы нет. По сравнению с декабрем 2018 года количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в полтора раза, отметили в пресс-службе социологической группы.

Межа. Россия и Украина
Межа. Россия и Украина
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый») поинтересовались у своих зрителей мнением относительно результатов опроса. Об этом представители СМИ спросили у людей в своем telegram-канале.

Часть читателей выразили недоверие к результатам опроса группы «Рейтинг». Другие отнесли себя к тем 12%, ответившим, что угрозы нет. Часть комментаторов посчитали, что главным провокатором является сама Украина.

Боевики украинских националистических формирований
Боевики украинских националистических формирований
Mvs.gov.ua

«Больше России делать нечего, как только напасть. А чего тогда раньше не нападали?»спросила Татьяна Г.

«Угрозы нет. Власть сама нагнетает обстановку», — написала Светлана.

«Вероятность высока, но только с украинской стороны, пойдём Крым забирать обратно», — пояснил Сергей.

«Если будут слушать Америку и сделают какую-то провокацию, то будет война, Россия не оставит Донбасс. Тогда будет плачевный конец», — считает Роза.

«Угрозы никакой от России нет и не будет. Это наши правители ведут себя как шпанёнок дворовой, прячущийся. Прячущийся за дядьку и показывающий дули из-за его спины», — написала Валентина.

«Кто не хочет никаких вторжений, тот предпринимает какие-то действия. На Украине тоже принимают, опросы, етить колотить, проводят. Хоть бы кто-то за семь лет на Украине вышел на митинг против Гражданской войны! Никого! Никого! Все так вжились в роль державы! Все вокруг виноваты, только не вы… Потому что для миллионов граждан Украины не мир на Донбассе главное, а главное — уехать в Европу на заработки», — отреагировала Ната Л.

«Если бы Россия захотела напасть, то это было бы ещё в 2014 году. И остановилась бы через пару дней на границе с Польшей», — ответила Людмила.

«Украине выгоден конфликт! И только наша страна по отмашке Байдена развяжет полномасштабную войну! Это мое субъективное мнение», — написала Татьяна.

«Угрозы никакой нет, это нашим правителям не хочется заканчивать конфликт на Донбассе — денежки перестанут плыть в карманы и ещё дядя Сэм не позволяет заканчивать», — добавила Nina.

«Угрозы со стороны России нет, скорее, со стороны Украины», — считает Нина С.

«Угроза, это сам Зеленский, который накаляет обстановку опять же по указу Вашингтона. Потому что резкие движения начались после звонка из-за океана. Совпадений не бывает. А Россия на своей территории может делать все, что хочет, так же, как и Украина на своей, что и делает. Если Украина не начнет, то и Россия не будет. Россия первой не нападет точно. Ей это невыгодно», — выразил свое мнение Dober.

Владимир Зеленский среди украинских военных
Владимир Зеленский среди украинских военных
President.gov.ua

«На кой мы России сдались?!! Лишние проблемы на свою голову… Интересно, где людей опрашивали для рейтинга? В Раде?!!»спросила Елена А.

«7 лет все собирается и никак не вторгнется», — иронизирует Irina Irina.

«Пока Путин — угрозы нет!»добавила Татяна.

«Я к 12 проц. отношусь. И живу на линии фронта. Золотое Горск Тошковка. И вижу, кто куда стреляет», — написала Майя П.

«Угрозы от России нет. Украина сама провоцирует. О народе даже не думает. А я и не против присоединиться к России», — резюмировала Ирина Ж.

Отметим, украинский журналист Вячеслав Чечило в связи с муссированием темы ожидаемого «вторжения» России на Украину проиллюстрировал реакцию на угрозу военных действий антироссийски настроенных граждан страны, а также описал перспективу «вмешательства» США в конфликт Москвы и Киева.

«Как реагируют на угрозу войны наши патриоты? А они радостно бьют в барабаны, предвкушая эпическую битву бобра со злом. В которой они, конечно же, победят, потому что «США с нами». Нет, США, в случае чего, конечно, выразят озабоченность и даже, наверное, введут санкции против РФ. Но нужно быть совсем без мозгов, чтобы ожидать, что кто-то ради Украины начнет бомбить Москву или пришлет сюда хотя бы одного живого солдата. Россия — наша проблема, которую никто за нас решать не будет. И которую с позиции силы мы решить не сможем никогда. Независимо от того, сколько раз кто-то крикнет «перемога!», и сколько раз нас похлопает по плечу дядюшка Сэм. Почему эта простая истина оказывается такой сложной для наших «патриотов» — самая большая для меня загадка», — написал 9 апреля журналист на своей странице в социальной сети Facebook.