9 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Украинские социологи провели исследование, в ходе которого решили поинтересоваться, какой процент граждан оценивает вероятность полномасштабного вторжения России в страну как высокую.

Мирослава Романенко, , 19:05 — REGNUM 9 апреля социологическая группа «Рейтинг» (Украина) опубликовала результаты опроса, согласно которому 36% опрошенных граждан оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России на Украину как высокую, 31% — как среднюю, 15% — как низкую, 12% — говорят, что угрозы нет. По сравнению с декабрем 2018 года количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в полтора раза, отметили в пресс-службе социологической группы.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый») поинтересовались у своих зрителей мнением относительно результатов опроса. Об этом представители СМИ спросили у людей в своем telegram-канале.

Часть читателей выразили недоверие к результатам опроса группы «Рейтинг». Другие отнесли себя к тем 12%, ответившим, что угрозы нет. Часть комментаторов посчитали, что главным провокатором является сама Украина.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Больше России делать нечего, как только напасть. А чего тогда раньше не нападали?» — спросила Татьяна Г.

«Угрозы нет. Власть сама нагнетает обстановку», — написала Светлана.

«Вероятность высока, но только с украинской стороны, пойдём Крым забирать обратно», — пояснил Сергей.

«Если будут слушать Америку и сделают какую-то провокацию, то будет война, Россия не оставит Донбасс. Тогда будет плачевный конец», — считает Роза.

«Угрозы никакой от России нет и не будет. Это наши правители ведут себя как шпанёнок дворовой, прячущийся. Прячущийся за дядьку и показывающий дули из-за его спины», — написала Валентина.

«Кто не хочет никаких вторжений, тот предпринимает какие-то действия. На Украине тоже принимают, опросы, етить колотить, проводят. Хоть бы кто-то за семь лет на Украине вышел на митинг против Гражданской войны! Никого! Никого! Все так вжились в роль державы! Все вокруг виноваты, только не вы… Потому что для миллионов граждан Украины не мир на Донбассе главное, а главное — уехать в Европу на заработки», — отреагировала Ната Л.

«Если бы Россия захотела напасть, то это было бы ещё в 2014 году. И остановилась бы через пару дней на границе с Польшей», — ответила Людмила.

«Украине выгоден конфликт! И только наша страна по отмашке Байдена развяжет полномасштабную войну! Это мое субъективное мнение», — написала Татьяна.

«Угрозы никакой нет, это нашим правителям не хочется заканчивать конфликт на Донбассе — денежки перестанут плыть в карманы и ещё дядя Сэм не позволяет заканчивать», — добавила Nina.

«Угрозы со стороны России нет, скорее, со стороны Украины», — считает Нина С.

«Угроза, это сам Зеленский, который накаляет обстановку опять же по указу Вашингтона. Потому что резкие движения начались после звонка из-за океана. Совпадений не бывает. А Россия на своей территории может делать все, что хочет, так же, как и Украина на своей, что и делает. Если Украина не начнет, то и Россия не будет. Россия первой не нападет точно. Ей это невыгодно», — выразил свое мнение Dober.

Владимир Зеленский среди украинских военных President.gov.ua

«На кой мы России сдались?!! Лишние проблемы на свою голову… Интересно, где людей опрашивали для рейтинга? В Раде?!!» — спросила Елена А.

«7 лет все собирается и никак не вторгнется», — иронизирует Irina Irina.

«Пока Путин — угрозы нет!» — добавила Татяна.

«Я к 12 проц. отношусь. И живу на линии фронта. Золотое Горск Тошковка. И вижу, кто куда стреляет», — написала Майя П.

«Угрозы от России нет. Украина сама провоцирует. О народе даже не думает. А я и не против присоединиться к России», — резюмировала Ирина Ж.

Отметим, украинский журналист Вячеслав Чечило в связи с муссированием темы ожидаемого «вторжения» России на Украину проиллюстрировал реакцию на угрозу военных действий антироссийски настроенных граждан страны, а также описал перспективу «вмешательства» США в конфликт Москвы и Киева.

«Как реагируют на угрозу войны наши патриоты? А они радостно бьют в барабаны, предвкушая эпическую битву бобра со злом. В которой они, конечно же, победят, потому что «США с нами». Нет, США, в случае чего, конечно, выразят озабоченность и даже, наверное, введут санкции против РФ. Но нужно быть совсем без мозгов, чтобы ожидать, что кто-то ради Украины начнет бомбить Москву или пришлет сюда хотя бы одного живого солдата. Россия — наша проблема, которую никто за нас решать не будет. И которую с позиции силы мы решить не сможем никогда. Независимо от того, сколько раз кто-то крикнет «перемога!», и сколько раз нас похлопает по плечу дядюшка Сэм. Почему эта простая истина оказывается такой сложной для наших «патриотов» — самая большая для меня загадка», — написал 9 апреля журналист на своей странице в социальной сети Facebook.