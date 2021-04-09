Ярославль, 9 апреля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области объявил об отставке. Об этом Евгений Моисеев сообщил на своей странице в Facebook.

Yarregion.ru Евгений Моисеев

«Сегодня мой последний рабочий день в Правительстве Ярославской области, я покидаю пост директора департамента дорожного хозяйства. Это был сложный, но интересный этап в моей жизни. Всегда старался работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу. К сожалению, не все удалось реализовать, что хотелось, но все же, с 2017 года для дорожной отрасли региона сделано много, есть результаты, которыми можно гордиться. Еще раз спасибо, и до новых встреч!», — написал Евгений Моисеев.

Ранее об отставке заявил директор ГКУ «Ярдорслужба», которая подчиняется департаменту дорожного хозяйства и является заказчиком дорожных работ Олег Бирюков.