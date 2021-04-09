Москва, 9 апреля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Банковский сектор РФ в начале 2020 года чувствует себя весьма неплохо, о чем говорят как материалы Банка России, так и отчетности ведущих представителей сектора за январь-март, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

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«Наблюдается дальнейшее увеличение корпоративного и розничного кредитования, вкладов населения и юрлиц. При этом качество кредитного портфеля остается на относительно стабильном уровне. Также фиксируется рост прибыли сектора в годовом выражении.

Определенные сложности могут возникнуть после 1 июля, когда истечет срок действия регуляторных послаблений в части формирования резервов по реструктурированным кредитам.

По данным Банка России, с конца марта 2020 г. общий объем реструктурированных кредитов в банковском секторе РФ составил 7,3 трлн руб., или 11% от кредитного портфеля. И с учетом уже созданных резервов, дополнительный объем дополнительного резервирования по этим кредитам может составить до 1,4 трлн руб.

Цифра, конечно, немалая, но выглядит вполне посильной для сектора, особенно учитывая, что запас капитала в секторе составляет 5,8 трлн руб., по оценкам ЦБ. Более того, досоздание резервов будет не одномоментным и займет несколько лет, так что дополнительная нагрузка будет распределена по времени.

В то же время, запас капитала распределен по сектору неравномерно, и некоторые кредиторы вполне могут столкнуться с серьезными трудностями. Хотя какого-то массового отзыва лицензий ждать не стоит.

В 2021 году могут уйти с рынка порядка 30 небольших банков. При этом можно ожидать усиления консолидационной тенденции в банковском секторе РФ, — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля 2021 года Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех банков.

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