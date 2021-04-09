Бахчисарай, Крым, , 15:25 — REGNUM Проверку по факту избиения девушки-подростка её одноклассниками в Бахчисарае начали следователи Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства 9 апреля.

Видео с избиением студентами колледжа одноклассницы появилось в Сети утром 9 апреля. На кадрах группа девушек и молодых людей наносит по очереди удары девушке-подростку. Пострадавшая девушка и ее мама подали заявление в следственное подразделение. Предварительно установлено, что инцидент произошёл 7 апреля. Девушка получила травмы в виде синяков и ссадин на лице. При этом, по её словам, её уже избивали и ранее.

Следователи дадут также правовую оценку деятельности педагогического состава образовательного учреждения в части ведения профилактической работы в подростковой среде и пресечения конфликтной ситуации, которая могла привести к тяжким последствиям.