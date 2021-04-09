Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM С начала 2021 года продовольственные товары в Нижегородской области выросли в цене на 3,4%. Об этом сообщили в Нижегородстате сегодня, 9 апреля.

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При этом за те же три месяца стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 2,1%, а расценки на услуги поднялись на 1,1%.

Инфляция в первом квартале нынешнего года в Нижегородской области составила 2,3%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2020 году инфляция в Нижегородском регионе сложилась на уровне 5,8%.

Наиболее сильно в минувшем году цены выросли на продовольствие — на 7,1%. Стоимость непродовольственных товаров за этот период возросла на 6,4%, а расценки на услуги — на 3,6%.