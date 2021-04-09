Брюссель, , 15:31 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель исходил из соображений равноправия мужчин и женщин, когда оставил без стула главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом Мишель рассказал 9 апреля в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

По словам Мишеля, в тот момент он был убеждён, что любое действие с его стороны может быть принято за патернализм. Тем более, что фон дер Ляйен ясно выразила своё недовольство.

«Это, возможно, была ошибка с моей стороны, но это моё видение равных отношений мужчин и женщин», — сказал глава Европейского совета и добавил, что сожалеет об инциденте.

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Мишель признался, что потом «прокручивал эту ситуацию в голове 150 раз», но в тот момент опасался поступить неправильно и спровоцировать ситуацию, которая бы подорвала стремление к разрядке с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля, когда Мишель, Эрдоган и фон дер Ляйен вошли в зал переговоров, там были подготовлены только два стула. Их заняли мужчины, а глава ЕК осталась стоять. Затем ей пришлось сесть на диване сбоку.

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