Самара, , 15:23 — REGNUM Тело мужчины обнаружили водолазы на реке Вязовка в Самарской области. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 8 апреля в Большеглушицком районе на реке Вязовка рядом с селом Большая Дергуновка.

«Мужчина 1979 года рождения шел домой через затопленную паводковыми водами плотину. До дома он так и не добрался», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что родственники погибшего обратились за помощью к спасателям, которые наши утонувшего мужчину под дамбой.

«Сильное течение сбило его с ног и затянуло в промоину около водостока. Выбраться из водного потока он не смог», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что женщина и ребенок провалились под лед в Самарской области.