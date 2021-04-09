Самара, 9 апреля 2021, 15:23 — REGNUM Тело мужчины обнаружили водолазы на реке Вязовка в Самарской области. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
Сообщается, что трагедия произошла вечером 8 апреля в Большеглушицком районе на реке Вязовка рядом с селом Большая Дергуновка.
Отмечается, что родственники погибшего обратились за помощью к спасателям, которые наши утонувшего мужчину под дамбой.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что женщина и ребенок провалились под лед в Самарской области.