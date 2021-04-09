Москва, , 15:21 — REGNUM В России третья вакцина от коронавирусной инфекции готовится к вводу в оборот. Об этом 9 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам производства вакцин.

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«У нас уже есть три вакцины, две из них выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы. Ещё одна готовится к вводу в гражданский оборот», — сказал он.

По словам Мишустин, ситуация с выпуском вакцин масштабируется, введено в оборот уже достаточно большое количество, и каждая из них доказала свою эффективность.

Третьей вакциной от коронавируса в России стал препарат под названием «КовиВак», созданный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.