Москва, , 15:24 — REGNUM В связи со смертью герцога Эдинбургского, принца Филиппа в посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла и в британском генконсульстве в Екатеринбурге приспущены флаги. Об этом 9 апреля сообщили в дипломатическом представительстве Великобритании.

«В связи со смертью принца Филипа в посольстве Великобритании, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге приспущены флаги», — приводит слова представителя посольства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что герцог Эдинбургский, принц Филипп, являющийся супругом королевы Великобритании Елизаветы II, умер в возрасте 99 лет.