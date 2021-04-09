Киев, , 15:16 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не считает, что в стране реализуется плохой «итальянский» сценарий с распространением COVID-19.

Об этом он заявил 9 апреля в эфире украинского телевидения.

Чиновник напомнил, что «итальянский сценарий» был в самом начале пандемии в мире, когда в отдельных регионах Италии медицинская система не выдержала при количестве больных 5−6 тысяч в сутки.

«Сегодня у нас система выдерживает около 20 тыс. — и мы еще будем расти», — отметил глава украинского минздрава.

Вместе с тем, он признал, что в отдельных регионах Украины ситуация с распространением COVID-19 очень сложная — в частности, в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

ИА REGNUM напоминает, что накануне власти Запорожья заявили, что областной центр идет по наихудшему «итальянскому» сценарию в плане распространения коронавируса.