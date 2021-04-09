Астрахань, , 15:15 — REGNUM В Астраханской области 9 апреля подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает иа по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 31 тыс. 413 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 347 человек.

За весь период 689 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,15.