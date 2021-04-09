9 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В США не хотят рожать. Борьба с этим обречена на провал, делится своим мнением бывший директор Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Джозеф Чэми в издании The Hill. Эксперт предлагает не винить американских женщин за то, что они не хотят рожать, объясняет, почему мотивировать к этому бесполезно, и призывает просто готовиться к скорым последствиям демографического провала. Вопрос, почему американки не рожают, он оставляет без ответа, требуя просто принять как данность.

Климент Александров, , 17:13 — REGNUM Некоторые чиновники, экономисты, журналисты, демографы и другие заводят, потому что у американских женщин не хватает детей, чтобы заменить существующее население страны. При коэффициенте рождаемости 1,7 рождения на женщину в 2019 году, новом минимуме за последние 35 лет, рождаемость в США упала значительно ниже уровня воспроизводства 2,1 рождения на женщину.

Американская семья (реднеки)

Имплозия, крах, крах деторождения, демографическая бомба замедленного действия, депопуляция, демографическая катастрофа и чрезвычайное положение в стране — это лишь некоторые из терминов, используемых для драматизации того факта, что американские женщины предпочитают иметь меньше рождений, чем считают желательными некоторые другие люди, как правило, мужчины.

Утверждается, что меньшее число рождений приведет к замедлению экономического роста Америки и культурным потрясениям. Другой аргумент в пользу большего числа детей у женщин США подчеркивает необходимость сохранения международного лидерства страны. Они утверждают, что для того, чтобы США продолжали лидировать в мире, американским женщинам нужно иметь больше детей.

Новорожденный Nate Grigg

Важно иметь в виду, что рождаемость ниже уровня воспроизводства не является уникальной для американских женщин. Практически во всех развитых странах и во многих развивающихся странах, включая Бразилию, Чили, Китай, Колумбию, Коста-Рику, Сингапур и Таиланд, женщины рожают меньше, чем это необходимо для воспроизводства населения.

Кроме того, уровень рождаемости во многих странах в 2018 году значительно ниже, чем в Америке — 1,7 рождения на одну женщину, включая Южную Корею (1,0), Италию и Испанию (1,3), Японию и Польшу (1,4), Канаду и Венгрию (1,5). Кроме того, население некоторых стран, включая Китай, Германию, Венгрию, Италию, Японию, Россию и Южную Корею, на протяжении десятилетий находится ниже уровня воспроизводственной рождаемости.

Есть различные объяснения того, почему женщины рожают меньше. Эти объяснения включают более поздние и более редкие браки, отложенное деторождение, занятость, получение образования, карьеру, разводы и разрывы, экономические трудности, отсутствие оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, неопределенное будущее, аборты, доминирующую мужскую структуру семьи, снижение традиционных семейных ценностей, отсутствие подходящего партнера, выбор определенного образа жизни, неполные семьи, личные потребности, домашнее бремя, высокие затраты на воспитание детей и отсутствие ухода за детьми.

В то время как актуальность и важность этих различных объяснений открыты для обсуждения и дальнейших исследований, в отношении самой демографической ситуации в Америке все довольно однозначно. Коэффициент рождаемости в стране, равный 1,7 рождения на одну женщину, почти на половину ниже уровня воспроизводства.

Карьеристка Цитата из к/ф «Дьявол носит Prada» реж Дэвид Френкель. 2006. США

В 2018 году примерно 15% американских женщин в возрасте около 40 лет не имели детей. Кроме того, среди матерей в возрасте от 40 до 44 лет в 2016 году около 62% имели одно или два рождения, в то время как 38% имели три или более родов. Полвека назад все было наоборот, так как две трети матерей имели три или более родов, а одна треть — от одного до двух.

Кроме того, совсем недавно представлялось, что пандемия COVID-19 приведет к бэби-буму, но сейчас это представление меняется на противоположное: пандемия будет способствовать дальнейшему снижению числа рождений в США. Предварительные данные показывают, что в 2021 году в Америке может родиться на 500 000 детей меньше — это на 13% меньше, чем в 2019 году.

Многие, включая защитников окружающей среды, не рассматривают рождаемость ниже уровня воспроизводства и замедление роста населения США как вопросы, требующие решения. Другие, однако, призывают американских женщин рожать больше детей, чтобы уровень рождаемости в стране хотя бы вернулся на уровень воспроизводства, тем самым способствуя обеспечению постоянного роста населения США и их экономики. Но маловероятно, что американские женщины захотят рожать больше детей просто для того, чтобы обеспечить непрерывный рост населения и экономики страны.

Тех, кто хочет увеличить рождаемость до уровня замещения, приходится спросить: существуют ли политика или программы, которые они могли бы создать, чтобы убедить американских женщин больше рожать? Например, предоставление субсидированного ухода за детьми и помощи американским семьям с детьми — одно из предложений, направленных на повышение низкого уровня рождаемости в Америке. Нет никаких сомнений в том, что многие американские семьи приветствовали бы субсидированный уход за детьми и финансовую помощь на их воспитание. Однако, основываясь на опыте европейских и восточноазиатских стран, уход за детьми и финансовая помощь семьям с детьми, хотя и безусловно полезны, вряд ли поднимут рождаемость в США до былого уровня воспроизводства населения.

Роды в США

Нынешняя рождаемость в Америке ниже уровня замещения не является внезапным или преходящим явлением. Снижение рождаемости — это долгосрочная вековая тенденция в США, которая имеет место на протяжении многих лет. Рождаемость в Америке ниже уровня воспроизводства населения, вероятно, сохранится и в обозримом будущем, и это ожидание отражено в предположениях о рождаемости национальных и международных демографических прогнозов.

Кроме того, важно отметить, что низкий уровень рождаемости в США является частью растущей во всем мире тенденции к рождаемости ниже уровня воспроизводства. В 1960 году лишь в нескольких странах, составлявших почти 4% мирового населения, рождаемость была ниже воспроизводственной. Сегодня почти половина населения мира живет в стране, где рождаемость ниже уровня воспроизводства. А к середине века почти 70 процентов населения мира, как ожидается, будет проживать в странах, где национальный уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства.

Америка должна признать, спланировать и подготовиться к важным демографическим последствиям снижения рождаемости. К 2025 году, например, в США ожидается историческое изменение возрастной структуры населения, то есть будет больше пожилых людей старше 65 лет, чем детей младше 15 лет. Все чаще старение населения Америки будет иметь значительные социальные, экономические и политические последствия, в том числе для рабочей силы, выборов, политики, экономического роста, образования, социального обеспечения, здравоохранения и выхода на пенсию.

Демографический посыл для Америки в отношении ее рождаемости ниже уровня замещения должен быть ясен: мужчины и женщины принимают репродуктивные решения на основе своих обстоятельств, убеждений и ожиданий, а не для экономики страны, политической власти или возрастной структуры. Так что не вините американских женщин за то, что они хотят меньше рожать.