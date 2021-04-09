Джокьякарта, Индонезия, 9 апреля 2021, 15:15 — REGNUM Град прошел в индонезийском городе Джокьякарта, сообщает CNN Indonesia.
Согласно свидетельствам, ледяные крупинки заполонили туристические районы Калиуранг, Харгобинангун, Пакем, Слеман. После града пошел дождь.
Не поступало сообщений о повреждениях из-за дождя, сопровождавшегося градом.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте выявили наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки.
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