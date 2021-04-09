Москва, , 15:13 — REGNUM В состав майонеза и большинства соусов входят растительные масла. Это тот продукт, мировые цены на который растут наиболее высокими темпами уже 10 месяцев подряд. Поэтому не исключено, что цены на эти продукты поднимутся и в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

«В марте индекс цен на растительные масла, рассчитываем Всемирной продовольственной организацией (ФАО), вырос на 8% по сравнению с февралем и достиг своего максимума с 2011 года. Это связано с высоким мировым спросом и, как следствие, ростом цен на все виды растительных масел.

Соглашение о стабилизации цен, достигнутое правительством РФ и производителями подсолнечного масла, касается только продукции, поставляемой в розничные торговые сети.

Производители майонеза и соусов закупают растительное масло по другим оптовым отпускным ценам, более высоким. Эти цены изменяются в соответствии с динамикой мировых и экспортных цен на подсолнечное масло и, следовательно, растут.

В производстве майонеза и соусов используются и другие виды растительных масел (например, оливковое), цены которых не регулируются и изменяются в соответствии с динамикой мировых цен.

Рынок упаковки, особенно пластиковой, переживает небывалый рост спроса в условиях пандемии, когда на первое место по значимости вышла безопасность (многократно возросли потребности в упаковке со стороны фармацевтических компаний, мед учреждений, логистических компаний, онлайн магазинов, сервисов доставки еды и др.).

К этому добавляется постоянный рост цен на полимерные материалы (с июня 2020 года цена полиэтилена увеличилась на 20−25%). Так что российским гражданам не избежать повышения стоимость ряда товаров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ожидается подорожание майонеза и соусов на 10%.

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