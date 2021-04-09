Ташкент, , 15:12 — REGNUM В Узбекистане создадут национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики. Об этом 9 апреля сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Новый НИИ будет создан на базе международного института солнечной энергии академии наук. В республике также планируется создать межведомственную комиссию по развитию возобновляемой и водородной энергетики.

Институт займется формированием приоритетных направлений по использованию возобновляемых источников электроэнергии, а также созданием нормативно-правовых документов в этой сфере.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил министерству энергетики выделить до 50 млрд сумов ($4,8 млн) для покрытия расходов на создание института.