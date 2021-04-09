Москва, , 15:11 — REGNUM Проверки российского рынка недвижимости, которые анонсировала Федеральная антимонопольная служба, едва ли сильно повлияют на ценовую динамику жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил председатель комитета по жилой недвижимости российской гильдии управляющих и девелоперов, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов.

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«Нужно обозначить две ключевых группы факторов, оказавших наибольшее влияние на ценовую динамику жилья, — сказал Панов. — Первая группа — это программа льготного ипотечного кредитования, вызвавшая ажиотажный спрос на новостройки в 2020 году. Вторая — это рост себестоимости строительства, обусловленный дефицитом рабочей силы из числа мигрантов и ростом цен на строительные материалы, в особенности арматуру. В связи с этим есть основания полагать, что проверки ФАС могут в меньшей степени повлиять на ценовую динамику на рынке первичной жилой недвижимости и коснутся только отдельных регионов с относительно более высокой концентрацией отрасли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Панов заявил, что уровень конкурентности российского рынка жилья достаточно высок.

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