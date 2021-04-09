Москва, , 15:59 — REGNUM Сервис «Юла» планирует ввести проверку «подозрительных» аккаунтов с помощью видео. Об этом сообщает издание vc.ru.

По данным издания, нововведение находится на этапе тестирования и пока не является обязательным. «Видеоселфи» пользователей будет проверяться приложением за несколько секунд по ряду параметров, а после подтверждения в аккаунте появится иконка верификации.

Добавим, что видеоселфи уже доступны в приложении «Юлы» для операционных систем Android и iOS. Добавление функции в скором времени планируется и для десктопной версии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Google Maps будут отображаться экологически чистые маршруты