Белгород, 9 апреля 2021, 15:19 — REGNUM Карту доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья формируют в Белгородской области. На ней будут показаны все объекты инфраструктуры, доступные для инвалидов, сообщает 9 апреля пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Вячеслав Гладков встретился с представителями организаций, которые занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. Одной из приоритетных задач остаётся создание комфортной среды для инвалидов, чтобы им удобно было выходить из квартиры, пользоваться лифтами, спускаться по лестнице и передвигаться по улице.
Вячеслав Гладков поручил департаменту цифровизации создать единый информационный ресурс, на котором будут указаны все объекты инфраструктуры, доступной для инвалидов. Кроме того, в планах властей разработать туристический проект и специальные маршруты для людей с инвалидностью.
В Белгородской области проживает около 200 тысяч жителей с инвалидностью, из которых более пяти тысяч — дети.