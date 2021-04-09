Белгород, , 15:19 — REGNUM Карту доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья формируют в Белгородской области. На ней будут показаны все объекты инфраструктуры, доступные для инвалидов, сообщает 9 апреля пресс-служба правительства региона.

Врио губернатора Вячеслав Гладков встретился с представителями организаций, которые занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. Одной из приоритетных задач остаётся создание комфортной среды для инвалидов, чтобы им удобно было выходить из квартиры, пользоваться лифтами, спускаться по лестнице и передвигаться по улице.

«За четыре месяца я крайне редко встречал на улицах городов людей на колясках, и это говорит о том, что мы пока не создали комфортные условия. Эту ситуацию нужно менять! Уверен, что строителям нужно при сдаче объектов учитывать мнение и комфорт людей с инвалидностью. Сейчас Белгородская область направляет из разных источников на поддержку жителей с инвалидностью 92,5 млрд рублей. Это очень большая сумма, которая должна работать на решение проблем. Нам нужно перестраивать сам подход и разработать долгосрочный план, где будут чётко прописаны приоритетные меры», — скала врио губернатора.

Вячеслав Гладков поручил департаменту цифровизации создать единый информационный ресурс, на котором будут указаны все объекты инфраструктуры, доступной для инвалидов. Кроме того, в планах властей разработать туристический проект и специальные маршруты для людей с инвалидностью.

В Белгородской области проживает около 200 тысяч жителей с инвалидностью, из которых более пяти тысяч — дети.