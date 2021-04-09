Москва, , 15:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назначил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на должность руководителя Северной Осетии.

Указ об отставке прежнего главы республики Вячеслава Битарова и о назначении и. о. главы РСО-Алании Сергея Меняйло был подписан 9 апреля.

В тексте указа говорится, что президент РФ удовлетворил заявление Вячеслава Битарова об освобождении его от обязанностей главы Северной Осетии по собственному желанию. Сергей Меняйло назначен на пост врио главы республики с освобождением от прежней должности со дня подписания указа.