Москва, 9 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на должность руководителя Северной Осетии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сергей Меняйло

Указ об отставке прежнего главы республики — Вячеслава Битарова и о назначении и. о. главы РСО-Алании Сергея Меняйло был подписан 9 апреля.

В тексте указа говорится, что президент РФ удовлетворил заявление Вячеслава Битарова об освобождении его от обязанностей главы Северной Осетии по собственному желанию. Сергей Меняйло назначен на пост врио главы республики с освобождением от прежней должности со дня подписания указа.

Ранее источники, близкие в Кремлю, называли имя полпреда в Сибирском федеральном округе как наиболее вероятную кандидатуру на должность главы Северной Осетии. Причиной такого выбора могла стать удаленность от всех местных кланов. При этом Меняйло — уроженец республики: местом его рождения является город Алагир.

В должности главы субъекта РФ он, бывший военный, уже успел побывать. С октября 2014 года по июль 2016 года Сергей Меняйло занимал пост губернатора Севастополя.