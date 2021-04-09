9 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 18:10 — REGNUM Соединенные Штаты и их союзники создали в последние годы так называемые «базы данных», в которых собрали все мыслимые и немыслимые слухи и домыслы про Синьцзян под видом «свидетельских показаний» с целью оклеветать Китай, Синьцзян и его жителей, заявил официальный представитель народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Сюй Гуйсян.

Антикитайская акция протеста уйгуров у Белого дома. Вашингтон

По его словам, власти региона тщательно изучили эти «свидетельства», а также «свидетелей», которые на самом деле оказались актерами, нанятыми антикитайскими силами в США и на Западе с целью дискредитации Китая. В кампании по дискредитации участвуют не только СМИ и частные лица или политики, но также целые компании, организации и правительства.

Причем некоторые официальные лица этих стран опозорились настолько, что чествовали этих актеров, как «дорогих гостей» (как тут не вспомнить спектакль имени Алексея Навального. — Ш.Ц.), награждали их и называли правозащитниками, обвиняя при этом Китай в «геноциде уйгуров», «преступлениях против человечности и прав человека» и так далее.

Три уйгурские девочки на воскресном рынке в городе-оазисе Хотане Colegota

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не смогли остаться в стороне и оставили под соответствующей публикацией телеканала CCTV сотни комментариев, в которых рассказали все, что они думают по поводу кампании по дискредитации Китая.

«Так вот почему Nike и Adidas как один взбесились безудержно», — прокомментировал пользователь «Товарищ Чайцзян», адресуя к кампанейщине с бойкотом синьцзянского хлопка со стороны указанных и других западных компаний, которая началась как по щелчку после того, как США внезапно, спустя 60 лет «увидали» «геноцид уйгуров» в Синьцзяне.

Целый ряд комментаторов поддержали автора, отметив, что сами они не покупают теперь заморское барахло, но за других не ручаются. Некоторые пошли еще дальше и заявили, что теперь не смотрят баскетбольные соревнования NBA.

Некоторые комментаторы изумились, чего это так Запад вдруг распереживался по поводу Синьцзяна. Но более опытные в этом вопросе товарищи быстро все разложили по своим местам.

«Просто они видят, как мы слишком быстро развиваемся», — отметил пользователь «Сироп с зеленым чаем».

«Точно так же и появилось спровоцировавшее войну в Ираке так называемое химическое оружие», — дополнил loloia.

Пробирка Колина Пауэлла

Комментатор «Долина вопрошания» философски заметил, что США не могут смириться, что история избрала Китай, а не их. Они же, в свою очередь, дабы сохранить свою гегемонию, очерняют другие страны. «Америка дошла до своего заката. Небеса желают им гибели, но сначала они лишат их разума», — пророчествует «Мистер Помощник канцлера эпохи Шести династий».

«Их не волнует, как на самом деле живут люди в Синьцзяне. У них хоть и есть глаза, их сердца слепы», — отметила пользователь Sweet.

«Все мы знаем, что это последовательные действия и заговор со стороны США, однако общественное мнение нужно насыщать правдой, в противном случае, мы говорим свое, а они выдумывают свое», — уверена «Ноши Мэйнюй».

Кое-кто подметил, что Соединенные Штаты готовы серьезно вкладываться в политические цели и пропаганду, а у Китая только два союзника — китайские китайцы и зарубежные китайцы.

«И актеров нанимают. Ничем не брезгуют. Они всегда вмешиваются в дела других стран — это у них такое хобби», — считает «J-котолюб».

»О, чем дальше, тем меньше стыда. По всей видимости, дна на самом деле нет. Только и думают, как бы очернить нашу страну. Те, кто верят США, являются дураками», — считает Sakira.

Тем не менее некоторые пользователи посетовали, что произносимые китайскими чиновниками слова опровержения и изобличения направлены внутрь, тем, кто и так все прекрасно знает и понимает, а вот до иностранных ушей им таким образом не достучаться.

Джо Байден Gage Skidmore

При этом многие отмечают, что сбежавшие в США экстремисты не перестанут быть таковыми, а посему США не стоит забывать про трагедию 11 сентября 2001 года.

«Сегодняшние США — это североамериканская античеловеческая банда. Они нарушают суверенитет других стран, безудержно осуществляют набеги, сеют хаос, а затем извлекают из этого хаоса выгоду. Каждый американец — бенефициар всего этого, и всем им придется за это заплатить», — подытожил комментатор под ником «Мы закончили, не так ли?».