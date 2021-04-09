Сургутский район, Югра, 9 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В деревне Таурова Сургутском районе нет электричества и не работает единственный таксофон. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщают родственники жителей отдалённого населённого пункта.

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

Отмечается, что деревня Таурова расположена в лесу, входит в состав сельского поселения Угут. Жители деревни попадают на большую землю по реке, или в зимнее время — по ледовой переправе. У деревенского клуба образовались долги за электроэнергию. Так как таксофон был привязан к клубу, то за долги он отключён вместе с учреждением культуры.

«Глава администрации отказался платить за электроэнергию, а также приказал отключить в деревне уличное освещение. И сообщил, что на 2021 год администрация не выделила средства на деревню Таурова», — утверждает деревенская активистка.

Также она сетует, что из-за отсутствия таксофона и электричества, люди остались без всяческой связи с большой землёй. А в деревне есть старики. дети и беременная женщина, которая находится на сносях. Активистка утверждает, что написаны и отправлены обращения жителей деревни Таурова главе Сургутского района Андрею Трубецкому и губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

Согласно переписи населения 2010 года, в деревне Таурова Сургутского района проживало на тот момент 43 человека.