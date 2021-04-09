Ярославль, 9 апреля 2021, 15:07 — REGNUM Следующей зимой в Ярославле убирать снег будут гораздо быстрее. Об этом рассказал на пресс-конференции мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам градоначальника, в этом году мэрия закупит больше техники для зимней уборки, всё это станет возможным благодаря экономии бюджета.
Владимир Волков рассказал, что проблемы с уборкой города возникли из-за работы его предшественников.
Очень похожие заявления звучали и в 2019 году. Тогда Владимир Волков обещал «заметные перемены» с уборкой в зиму 2020−2021 годов и обвинял своих предшественников в том, что «всё было удачно растащено, обанкрочено и так далее».В частности, он обещал установить на территории Ярославля снегоплавильное оборудование, чтобы не тратить деньги на вывоз снега. Также год назад Владимир Волков обещал создать спецбригады по уборке зоны ЮНЕСКО. Но что-то пошло не так.
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