Ярославль, 9 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Следующей зимой в Ярославле убирать снег будут гораздо быстрее. Об этом рассказал на пресс-конференции мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад в Ярославле

По словам градоначальника, в этом году мэрия закупит больше техники для зимней уборки, всё это станет возможным благодаря экономии бюджета.

«Конечно же будет другая динамика. Конечно же будет другая скорость уборки снега», — рассказал мэр.

Владимир Волков рассказал, что проблемы с уборкой города возникли из-за работы его предшественников.

«Два года назад абсолютно банкротные наши предприятия муниципальные. Город был принят с полным нулём техники, у нас были долги по 50 миллионов у нас не было людей», — сказал Волков.

Очень похожие заявления звучали и в 2019 году. Тогда Владимир Волков обещал «заметные перемены» с уборкой в зиму 2020−2021 годов и обвинял своих предшественников в том, что «всё было удачно растащено, обанкрочено и так далее».В частности, он обещал установить на территории Ярославля снегоплавильное оборудование, чтобы не тратить деньги на вывоз снега. Также год назад Владимир Волков обещал создать спецбригады по уборке зоны ЮНЕСКО. Но что-то пошло не так.