Москва, , 15:05 — REGNUM В России, как и в любой другой стране с рыночной экономикой, есть социальное неравенство. Самые богатые получают непропорционально больше самых бедных, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Поэтому большинство людей получают ниже средней зарплаты. Средняя зарплата это скорее экономический показатель отражающий уровень развития экономики, чем самый распространённый уровень оплаты труда.

Чтобы понять уровень реального дохода, который получает большинство работников, нужно смотреть медианную зарплату. Медианная зарплата — это такой уровень оплаты выше или ниже которого получают примерно половина работников.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в целом по экономике России, составляла 3240 руб. в 2001 г., и 49 тыс. 516 руб, в январе 2021 г. Медианная месячная зарплата на май 2020 г. составляла 34,6 тыс. руб.

Если посчитать медианную зарплату в долларовом эквиваленте, то в 2001 году она составляла $138, а в 2019 году — $625. В среднем по годам медианная зарплата составляет около 86% от средней.

Итак, средняя номинальная зарплата выросла примерно в 16 раз за 20 лет, медианная в долларах в 4,5 раза за 19 лет. За это же время инфляция составила примерно 650%, то есть цены выросли, в среднем в 6,5 раз.

Реальные располагаемые доходы населения за это время, по данным Росстата, сначала росли снижающимися темпами до 2013 г., а с 2014 по 2019 упали примерно на 10,25%. Прямых данных о снижении покупательной способности зарплаты у Росстата нет, но рассчитанная на данных по инфляции, заработной плате, структуре потребления можно сказать, что она снизилась примерно на 45%, несмотря на номинальный рост в 16 раз.

Кто в России получает большую зарплату и у кого есть основания быть ей недовольным? По данным различных опросов, достойной зарплатой россияне считают 65−100 тыс. руб. В разных регионах России по-разному, но в среднем в 2−2,5 раза выше средней.

Но есть категория работников, которым грех жаловаться на зарплату — это чиновники и госслужащие. У большинства чиновников, даже на муниципальном уровне оклады начинаются от 80−100 тыс. И чем выше по служебной лестнице, тем больше.

Летом 2019 года Минфин озвучил цифру количества чиновников — их около 2,4 млн человек. Получается, на 10 тыс. населения 163 чиновника. Это 3,3% от численности занятых в экономике. Но если взять количество работающих вообще в сфере госуправления, безопасности, министерствах и ведомствах, то это 6−9%

А чтобы понять, кто может быть недоволен своей зарплатой, обратимся к цифрам официальной статистики. По данным того же Росстата, среднемесячные доходы выше 45 тыс. получают примерно 21% работников, остальные ниже.

Самая многочисленная категория 43% зарабатывает от 15 до 29 тыс. руб. в месяц. Также известно соотношение доходов между 10% самых низкооплачиваемых и 10% самых высокооплачиваемых — 13 раз.

90% всех работающих в России зарабатывают в среднем 25,6 тыс. руб. (июль 2019 г.). Остаётся около 10% получающих больше, но возможно и среди них есть немного недовольных, — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лишь 9% работающих российских граждан довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса «Работа.ру».

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