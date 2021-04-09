Джалал-Абад, Киргизия, , 15:03 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии обнаружили в одном из частных домов на территории Джалал-Абадской области нарколабораторию, в которой производили марихуану и гашиш. Об этом сообщили в МВД республики.

В ходе обыска милиционеры нашли и изъяли несколько мешков с высушенной коноплей и брикетов с гашишем, а также реагенты, использующиеся для изготовления наркотиков, дрель для измельчения марихуаны и набор для ледяной экстракции.

Общий вес конфискованных наркотиков составил около 36,6 кг.

Владелец нарколаборатории арестован. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта». Теперь ему грозит лишение свободы на срок от десяти лет до двенадцати лет и шести месяцев.