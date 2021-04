Ноттингем, Великобритания, , 15:03 — REGNUM Экшен-игра Second Sight стала снова доступна для покупки в сервисе Steam. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Напомним, Second Sight удалили из Steam ещё в 2012 году. Позже компания THQ Nordic выкупила права на проект и выступила в качестве его нового издателя.

В Second Sight геймеры управляли исследователем парапсихологии, который получил сверхъестественные способности в ходе лабораторного эксперимента. В ходе прохождения главный герой постепенно обретал умения перемещать предметы силой мысли, быстро залечивать раны, подчинять своей воле других людей и т.п.

