Бишкек, , 15:02 — REGNUM Президент Киргизского футбольного союза Канатбека Маматова обсудил с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино возможность строительства в киргизской столице футбольного центра.

По словам Маматова правительство республики, возможно, выделит футбольному союзу земельный участок в городе Бишкеке на эти цели.

В свою очередь Инфантино сообщил о том, что ФИФА готова рассмотреть вопрос финансирования этого проекта в рамках программы поддержки национальных футбольных ассоциаций.

При этом президент ФИФА поинтересовался степенью открытости Киргизии инвесторам для строительства футбольной инфраструктуры, а также условиями и льготами, которые могут быть им обеспечены со стороны киргизских властей.

Стороны также договорились о проведении футбольного матча с участием футбольных легенд в честь столетия киргизского футбола, если ситуацию с коронавирусом к тому времени удастся стабилизировать.

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