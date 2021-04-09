Берлин, 9 апреля 2021, 15:07 — REGNUM Производителю российской вакцины от коронавируса «Спутник V» следует предоставить больше данных, чтобы препарат без проволочек оценило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил 9 апреля в ходе пресс-конференции.
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«Для получения допуска нужны данные. И чем быстрее российские заявители предоставят данные, тем быстрее последует ее допуск», — сказал германский министр.
Он добавил, что власти ЕС не будут медлить с самой процедурой рассмотрения. Данные быстро оценят, как только получат их. За эти последует решение о допуске вакцины.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Шпан заявил, что если «Спутник V» получит допуск в ЕС, Германия проведёт с РФ двусторонние переговоры о поставке препарата.
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