Киев, 9 апреля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В последние дни Украина ставит новые антирекорды по смертности от COVID-19, а основные причины такой катастрофической ситуации — плачевное состояние медицинской инфраструктуры и нехватка медперсонала, что усугубляется полным провалом кампании по вакцинации.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

Об этом на брифинге 9 апреля заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий подчеркнул, что власть Зеленского провалила борьбу с пандемией «по всем фронтам».

«Таков итог бравурных и самонадеянных заявлений Зеленского и его окружения, преступного отказа от производства вакцины «Спутник V» в Украине, расхищения средств коронавирусного фонда и нежелания власти на деле создавать необходимые условия для работы медиков… По оценке социологической службы Центра Разумкова, начиная с первых месяцев 2020 года из Украины уехали более 66 тыс. врачей и медработников, а в период пандемии уволились еще 34 тыс. работников медицинской сферы. Несмотря на все обещания, им не платят достойную заработную плату, хотя врачи и медсестры сегодня на передовой, именно они рискуют своей жизнью и здоровьем», — отметил лидер оппозиции.

Политик напомнил, что 6 апреля Украина заняла первое место в Европе и четвертое место в мире по смертности от коронавируса, а по состоянию на 9 апреля, по данным worldometers.info, находится на втором месте в мире по числу смертей от коронавируса, её опережает лишь Мексика». Ситуацию могла бы поправить вакцинация — но максимум, что сделала нынешняя власть, это закупила вакцину сомнительного свойства, от которой массово отказываются во всем мире.

«Да и то — закупила в минимальных количествах. Как мы знаем, в феврале Министерство здравоохранения завезло 500 тыс. доз вакцины Covishield производства Индии, а в марте — всего 215 тыс. доз препарата CoronaVaс производства Китая. И что мы имеем на сегодняшний день — по официальной информации, всего 5 человек получили полный курс вакцины от коронавируса. Пять человек на всю Украину!» — подчеркнул политик.

Он уверен, что у украинской власти были все возможности, чтобы не допустить такой катастрофической ситуации, если бы осенью прошлого года власть воспользовалась договоренностями оппозиции с руководством России о поставках вакцины «Спутник V», или же её производства на заводе «Биолек» в Харькове.

«Украина смогла бы своими силами в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию медиков и наиболее уязвимых слоев населения надежной и эффективной вакциной, а к концу этого года, возможно, и добиться выработки коллективного иммунитета. Вместо этого вакцинная эпопея Украины стала историей позора власти и горя народа, расплачивающегося за ее ошибки», — резюмировал парламентарий.