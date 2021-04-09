Москва, , 15:00 — REGNUM Рост цен на бензин в 2021 году связан с целым рядом факторов на рынке топлива. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

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"В целом изменение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов: ростом экспортных цен; сезонным повышением спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии; снижением объема предложения на биржевых торгах; низкими температурами окружающей среды», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в ФАС связали изменение цен с ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также с ростом цены на нефть при неизменности котировки рубля.