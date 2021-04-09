Москва, , 14:59 — REGNUM Возглавить Северную Осетию может полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По словам источника, знакомого с ситуаций, именно он является основным кандидатом на эту должность.

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Как пояснил собеседник РБК, Меняйло — опытный политик, связан с регионом и не вовлечен в конфликты местных кланов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ сообщили о возможной отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. При этом в пресс-службе главы региона заверили, что руководитель субъекта РФ 9 апреля работает в обычном режиме, а сообщения об уходе с занимаемого поста не соответствуют действительности.