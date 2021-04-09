Прага, , 15:03 — REGNUM Чешский автопроизводитель представил модель Octavia в исполнении Sportline. Снимки с новинкой размещены на сайте компании.

Octavia Sportline Motor1

Стоит отметить, что обновлённое авто имеет меньшую цену, чем версия RS. Пакет Sportline привнёс в Octavia только косметические изменения без дополнительной производительности. Автомобиль выделяется чёрными элементами дизайна и тонким спойлером в версии лифтбэк.

Также для покупателей будет доступна Octavia Sportline в кузове универсал. Такое авто оснащено 17-дюймовыми колесными дисками. За доплату можно получить 18-дюймовые либо 19-дюймовые диски.

О том, что это необычная версия Octavia, говорят значки Sportline на кузове машины. Версии Sportline на данный момент имеют такие модели марки, как: Superb, Kodiaq, Karoq и Enyiaq iV.

Ранее компания Skoda представила лимитированный раллийный хэтчбек Fabia Rally2 evo Edition 120. Тираж модели равен 12 экземплярам. Автомобиль создан в честь 120-летия участия марки в автогонках.

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