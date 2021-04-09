Бишкек, , 14:58 — REGNUM Власти Киргизии решили поднять в два раза зарплаты работников центров семейной медицины (поликлиник). Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на своей странице в Instagram.

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«В стране на данный момент есть 3 000 вакансий для врачей, которые уволились из-за низких зарплат. Поэтому мы должны вернуть их, создав соответствующие условия», — подчеркнул он.

Также глава государства пообещал, что зарплаты остальных работников сфер здравоохранения и культуры будут повышены на 50% с 1 июля 2021 года.

«Мы видим, как жизнь становится все труднее и труднее. Мы ищем источники для увеличения заработной платы госслужащих в других секторах, пенсий и пособий. Нам надо постепенно искать новые источники финансирования, так как наш бюджет не позволяет сиюминутно повысить все выплаты», — подчеркнул Жапаров.

В правительстве дали разъяснение по поводу слов президента, уточнили, что повышен будет базовый оклад семейных врачей и врачей общей практики, а для остальных категорий работников системы здравоохранения заработная плата с 1 июля увеличена на 50%, для технического и младшего обслуживающего персонала — на 40%.