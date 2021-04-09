Москва, , 14:57 — REGNUM Космический корабль «Юрий Гагарин» («Союз МС-18») пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС). Трансляция полета ведется на канале Роскосмоса в YouTube.

После стыковки экипаж корабля проверил герметичность стыковки, выровнял давление между кораблем и МКС.

«Остается пожелать экипажу дальнейшей успешной работы», — сказал космонавт Олег Скрипочка, который комментировал полет корабля и его стыковку.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в 10:42 с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с пилотируеКормым космическим кораблем «Союз МС-18». Корабль доставил на МКС Олега Новицкого, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая.

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