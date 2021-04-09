Пхеньян, , 15:28 — REGNUM В КНДР подвергли Токио критике за использование термина «Японское море» для обозначения названия водного пространства между Корейским полуостровом и Японскими островами. Об этом 9 апреля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Журналисты также подчеркнули, что термин «Японское море» является «преступным результатом японской политики милитаристской экспансии и синонимом империалистической агрессии».

Напомним, согласно комментарию, опубликованного 8 апреля, на недавней пресс-конференции, посвящённой ракетным пускам Пхеньяна, заместитель главы кабинета министров Японии Манабу Сакаи настаивал на том, что термин «Японское море» является официальным, признанным во всём мире, а также добавил, что использовать термин «Восточное море» для обозначения водного пространства между Корейским полуостровом и Японскими островами неуместно.